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اليوم.. السيسي يتوجه إلى الإمارات لبحث التطورات الأخيرة للقضايا الإقليمية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن زيارة الرئيس للشقيقة الإمارات تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية وما يجمع الدولتين من روابط أخوية تاريخية وعلاقات تعاون وتنسيق متبادل على جميع الأصعدة.

وبحسب بيان، من المنتظر أن يبحث الرئيس مع شقيقه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، جوانب العلاقات الثنائية الوثيقة والممتدة بين مصر والامارات، فضلاً عن التشاور والتنسيق حول التطورات الأخيرة للقضايا الإقليمية، وذلك في ضوء ما تتطلبه المرحلة الراهنة من تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي والتصدي لمحاولات زعزعة استقرار وأمن الدول العربية.​

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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