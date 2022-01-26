شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شرطي بهجوم مسلح شمال غرب باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي أحد رجال الشرطة الباكستانية مصرعه، إثر هجوم شنه مسلحون مجهولون على فريق طبي لبرنامج مكافحة شلل الأطفال في منطقة كوهات بإقليم خيبر بختونخواه شمال غرب باكستان.

وأوضحت مصادر أمنية باكستانية، أن الهجوم وقع الليلة الماضية، عندما أطلق مسلحون وابلًا من النار على رجال الأمن المأمورين بحماية الفريق الطبي، ما أدى إلى مقتل أحد رجال الشرطة.

وأضافت، أن المسلحين نجحوا في الفرار من الموقع، وشنت قوات الأمن حملة تمشيط للبحث عنهم، ولم تعلن أي جهة المسؤولية حتى الآن.

من جهةٍ أخرى، نجحت الشرطة الباكستانية في القضاء على عنصر إرهابي خلال عملية نفّذتها في مدينة بيشاور عاصمة إقليم خيبر بختونخواه، مبينةً أن الإرهابي الذي قُتل كان مطلوبًا لدى أجهزة الأمن لتورطه في تنفيذ هجمات إرهابية استهدفت الشرطة في بيشاور.