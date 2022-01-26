شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان.. 5196 إصابة جديدة و15 وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكر المركز الوطني للقيادة والعمليات في باكستان أنه تم تسجيل 15 حالة وفاة، في الساعات الـ24 الماضية، بسبب فيروس كورونا ، لترتفع حصيلة الوفيات في البلاد إلى 29 ألفا و137 حالة ، اليوم الأربعاء.

وذكرت صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم أن البلاد سجلت 5196 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الإصابات إلى مليون و386 ألفا و348 حالة.

ومازال إقليم البنجاب الأكثر تضررا، فيما يتعلق بحالات الوفاة، يليه إقليم السند، ثم "خيبر-باختونخوا".

كانت السلطات الصحية في باكستان قد ذكرت أواخر الشهر الماضي أنها تتأهب لموجة خامسة محتملة من وباء كورونا، في ظل ارتفاع حالات الإصابة بأوميكرون.