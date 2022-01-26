بقنابل المولوتوف.. هجوم يطال مقر بلدية الصدر الاولى شرقي بغداد – عاجل

بغداد - ياسين صفوان - افاد مصدر أمني، اليوم الاربعاء، بتعرض مقر بلدية الصدر الاولى شرقي بغداد إلى هجوم بقنابل "المولوتوف".

وقال المصدر للسومرية نيوز ان "مقر بلدية الصدر الاولى تعرض إلى هجوم بقنابل "المولوتوف"، مؤكدا ان "الهجوم تسبب بتضرر عجلة "شفل" داخل الدائرة".

واضاف المصدر ان "المعلومات الأولية بشأن الحادث، تشير إلى أن المهاجمين هم من المتضررين من حملة خاصة لرفع التجاوزات في مدينة الصدر".