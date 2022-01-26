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لهذا السبب.. المنتخب الوطني يفقد خدمات 'سعد ناطق' – عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الاربعاء، غياب المدافع سعد ناطق عن مباراة ايران بسبب اصابة بفيروس .

وقال الاتحاد في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الفحوصاتُ الطبية الـ PCR أظهرت نتيجة فحص إيجابية للاعب سعد ناطق، وبالتالي سيدخلُ ضمن إجراءات الحجر الصحيّ لمدةِ سبعة أيامٍ، وغيابه عن مواجهةِ إيران".

 

واضاف البيان، انه "مع نتيجةِ اللاعب الايجابية أصبح ناطق رابعَ لاعب يغيب عن مباراة ايران الى جانبِ كل من ياسر قاسم ومناف يونس وأمجد عطوان".

 

وقبل قليل، أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، أن نتائج فحص الـ PCR جاءت سلبية لكل من (أمير العماري وفرانس ضياء وعلي الحمادي وزيدان إقبال ومهند جعاز).


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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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