نبأ سار يخص المحترفين داخل المنتخب الوطني - عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - وقال الاتحاد في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "العماري وضياء والحمادي وإقبال وجعاز، سيسمح لهم بالتواجدِ مع وفد المنتخب الوطني وإمكانية اشتراكهم اليوم في آخر وحدةٍ تدريبية ستكون على ملعبِ ازادي قبل مواجهةِ غدا الخميس أمام منتخب إيران في الساعة السادسة بتوقيت إيران، الخامسة والنصف بتوقيت بغداد".وتابع البيان، "ننتظر نتيجةِ فحص كل من سعد ناطق وميثم جبار".

يذكرُ أن جميع أعضاء الوفد العراقيّ سيتم أخذ مَسحة أخيرة لهم صباح اليوم لتحديد المشاركين في المباراة.

