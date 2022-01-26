بغداد - ياسين صفوان - سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اسعار مكاتب الصيرفة : سعر بيع الدولار 148,250 سعر شراء الدولار 147,500 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سعر الدولار مقابل التومان الايراني بغداد 100 دولار 2,800,000 تومان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العملات العالمية الأجنبية 100 يورو 113,00 دولار 100 باوند 135,07 دولار 100 دولار 1351,06 ليرة تركية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المعادن سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1847,17 $ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ النفط سعر برميل نفط الخام برنـت 88,32 دولار سعر برميل نفط الخام الامريكـي 85,52 دولار

انت الان تتابع خبر اسعار صرف الدولار والعملات الاجنبية في العراق والان مع التفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية