انت الان تتابع خبر اسعار صرف الدولار والعملات الاجنبية في العراق والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - سعر الدولار مقابل الدينار العراقي
اسعار مكاتب الصيرفة :
سعر بيع الدولار 148,250
سعر شراء الدولار 147,500
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سعر الدولار مقابل التومان الايراني
بغداد
100 دولار 2,800,000 تومان
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العملات العالمية الأجنبية
100 يورو 113,00 دولار
100 باوند 135,07 دولار
100 دولار 1351,06 ليرة تركية
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المعادن
سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1847,17 $
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النفط
سعر برميل نفط الخام برنـت 88,32 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكـي 85,52 دولار
اسعار مكاتب الصيرفة :
سعر بيع الدولار 148,250
سعر شراء الدولار 147,500
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سعر الدولار مقابل التومان الايراني
بغداد
100 دولار 2,800,000 تومان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العملات العالمية الأجنبية
100 يورو 113,00 دولار
100 باوند 135,07 دولار
100 دولار 1351,06 ليرة تركية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المعادن
سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1847,17 $
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النفط
سعر برميل نفط الخام برنـت 88,32 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكـي 85,52 دولار