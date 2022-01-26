شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس السيسي يبدأ الأربعاء زيارة للإمارات لبحث آخر التطورات الإقليمية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

توجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الأربعاء إلى أبوظبي في زيارة قصيرة لدولة الإمارات.



ووفق وكالة الأنباء الألمانية "يبحث السيسي خلال الزيارة دعم علاقات التعاون وآخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وأوضحت أن "الرئيس المصري يرافقه وفد يضم وزير الخارجية سامح شكري ورئيس المخابرات عباس كامل ورئيس ديوان رئيس الجمهورية".

وأشارت إلى أنه من المقرر أن يلتقي السيسي خلال زيارته الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية وعددا من المسؤولين لبحث دعم علاقات التعاون بين البلدين واستعراض التطورات في المنطقة على ضوء الهجوم الإرهابي الأخير للحوثيين واستهدافهم الأراضي الإماراتية.