مقتل جنديين سنغاليين وفقد 9 بعد اشتباك مع انفصاليين بغامبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

قال الجيش السنغالي أمس الثلاثاء إن اثنين من جنوده قُتلا فيما رجح احتجز 9 آخرين رهائن، بعد اشتباك مع متمردين انفصاليين في غامبيا المجاورة.



وجاء في بيان الجيش أن متمرداً من حركة القوات الديمقراطية لكازامانس، قُتل وأن القوات السنغالية اعتقلت3 آخرين في القتال الذي اندلع الاثنين.

وقال البيان: "يُرجح أن حركة القوات الديمقراطية لكازامانس احتجزت الجنود التسعة المفقودين رهائن".

وينتمي الجنود إلى قوة متعددة الجنسيات في غامبيا التي تحدها السنغال من ثلاث جهات.

وتشكلت حركة القوات الديمقراطية لكازامانس في 1982 للقتال، من أجل استقلال منطقة كازامانس في جنوب السنغال، والمتاخمة لغامبيا.