أمريكا ترفع دعوى لوقف استحواذ لوكهيد مارتن على أيروجيت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أقامت هيئة التجارة الاتحادية الأمريكية المعنية بمكافحة الاحتكار وحماية المنافسة دعوى قضائية لمنع صفقة استحواذ شركة الصناعات العسكرية الأمريكية لوكهيد مارتن كورب، على شركة إيروجيت روكيت دين هولدنغز للصناعات الصاروخية، مقابل حوالي 4.4 مليارات دولار.



وتقول إدارة الرئيس الأمريكي جو بادين إنها ستكون صارمة في مواجهة صفقات الاستحواذ والاندماج التي تقلل المنافسة في قطاع الصناعات العسكرية الأمريكي.

وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أن سهم إيروجيت سجل أمس أكبر تراجع في عامين تقريبا.

وقالت هيئة التجارة الاتحادية الأمريكية الثلاثاء إن الصفقة ستضر بشركات الصناعات العسكرية المنافسة وتزيد اندماج العديد من الأسواق الحيوية للأمن القومي والدفاع الأمريكيين.

وقالت رئيسة مكتب المنافسة في هيئة التجارة الاتحادية هولي فيدوفا في بيان: "الصفقة ستعطي لوكهيد مارتن القدرة على حرمان شركات الصناعات العسكرية الأخرى، من المكونات الحيوية التي تحتاجها لإنتاج صواريخ منافسة".

وأضافت "دون ضغوط المنافسة يمكن لشركة لوكهيد مارتن، أن ترفع الأسعار التي تدفعها الحكومة الأمريكية، مع تقديم منتجات أقل جودة وأقل ابتكاراً".

وجاء تحرك الهيئة بعد ساعات من إعلان لوكهيد مارتن أنها تتوقع اعتراض هيئة التجارة الاتحادية على الصفقة.