بشار الأسد يصدر عفواً عن الفارين من الخدمة العسكرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوماً بمنح عفو عام عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي للعسكريين الفارين من الخدمة العسكرية .



ونص المرسوم الذي نقلته وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للرئاسة السورية الثلاثاء " منح عفواً كاملاً عن العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته، وعن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته".

وأكد المرسوم الرئاسي " لا يشمل أحكام هذا المرسوم المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلاّ إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي، وأربعة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي".

وكان الأسد أصدر عدة مراسيم عفو منذ اندلاع الأزمة في سورية منتصف شهر مارس (آذار) 2011 ، كما أصدر مرسوماً عن العسكريين الفارين من الخدمة في شهر مايو (آيار) العام 2021 .

وبدأت الحكومة السورية منذ عدة أشهر بإجراء تسويات للعسكريين الفارين من الخدمة في محافظات ريف دمشق ودرعا ودير الزور واخيراً محافظة الرقة منذ اسبوعين .