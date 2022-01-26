حدث ليلاً| الأرصاد تحذر من أبرد يوم في الشتاء.. وهطول الثلوج يفاقم الأزمة الإنسانية في سوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

رئيس اتحاد البنوك: أموال المصريين في أمان وليس لدينا مشكلة سيولة

قال محمد الاتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر، إن حجم الودائع في القطاع المصرفي ارتفع من 1.4 تريليون جنيه عام 2014، إلى أكثر من 6.2 تريليون جنيه في البنوك حاليًا.

أسامة ربيع: إعلان قناة السويس "خضراء" بالكامل في 2030 - فيديو

كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، تفاصيل منح القناة حزمة من التيسيرات لعابري جميع محاور العبور على طول القناة، قائلًا: "مازالت مستمرين بسياستنا التسويقية التي اتخذناها منذ بدء جائحة كورونا حتى الآن، بل بالعكس نزيد من الحوافز لبعض السفن التي ستكون صديقة للبيئة تماشيًا مع الأمر الخاص بتغير المناخ وقمة المناخ التي ستنعقد في شرم الشيخ العام الجاري".

واشنطن تهدد روسيا بعقوبات قاسية وتحذّرها من استخدام الطاقة كـ"سلاح"

حذّرت الولايات المتحدة الثلاثاء من أنها قد تفرض عقوبات قاسية على روسيا تشمل قيوداً على صادرات معدّات التكنولوجيا المتقدّمة الأمريكية، فيما أكّدت أنّ محاولات موسكو استخدام قطاعها الضخم للنفط والغاز كـ"سلاح" ستأتي بنتائج عكسية.

التصعيد مستمر.. روسيا تعلن عن مناورة في القرم وأوكرانيا تستقبل أسلحة الغرب

باتت الحرب في شرق أوروبا أقرب من أي وقت مضى، إذ تشير كل المؤشرات إلى اقتراب نشوب نزاع في القارة العجوز؛ وتتهم الولايات المتحدة والناتو روسيا بالتحضير لغزو أوكرانيا، فيما تنفي موسكو نيتها بالهجوم على كييف، بينما انتهت المحادثات الدبلوماسية دون نتائج.

الرئيس السوري يصدر مرسومًا للعفو عن العسكريين الفارين من الخدمة

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوماً بمنح عفوٍ عامٍ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي للعسكريين الفارين من الخدمة العسكرية.

شكري يؤكد أهمية التعامل مع الأمن والاستقرار بالقرن الإفريقي من واقع منظور شامل

أكد وزير الخارجية سامح شكري أهمية التعامل مع الأمن والاستقرار بمنطقة القرن الإفريقي من واقع منظور شامل يضمن تسوية كافة القضايا التي تشهدها.

بعد تعطيل العمل والمدارس.. الإسكندرية تعلن الطوارئ استعدادًا لأبرد يوم في الشتاء

أعلنت محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ في جميع أجهزتها التنفيذية، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة غدًا.

أبرد يوم في الشتاء.. الأرصاد تُحذر: ثلوج وحبات برد على 5 محافظات غدًا

قالت الدكتور منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس الغد يشهد فرصًا لسقوط الأمطار متفاوتة الشدة على العديد من المناطق.

أمريكا تُعد خططًا لإمداد أوروبا بالطاقة في حال تصعيد الأزمة الأوكرانية

تستعد الولايات المتحدة وحلفاؤها لمواجهة احتمال تقليل إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا في حالة تصاعد أزمة أوكرانيا.

"لن يوجد في الصيدليات".. مستشار الرئيس يكشف تفاصيل دواء "المولونبيرافير" لعلاج كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن متحور أوميكرون ليس آخر متحور من فيروس كورونا، حيث أن فيروس كورونا مثل كل الفيروسات لديه قدرة على التحول والتحور وكل فترة سوف يظهر متحورات جديدة، إذا لم يكن هناك متحورات جديدة يتم رصدها حتى الآن وتكون موجودة.

الأمم المتحدة تعبر عن قلقها إزاء تصاعد دوامة العنف في اليمن

عبرت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء عن قلقها إزاء تصاعد دوامة العنف في اليمن، التي استمرت في الإضرار بالمدنيين وامتدت لتتخطى حدود البلاد.

مجلس النواب الليبي يقر 13 شرطًا للترشح لمنصب رئيس الحكومة

أقر مجلس النواب الليبي، في جلسته اليوم الثلاثاء، بمدينة طبرق برئاسة عقيلة صالح، 13 شرطًا للترشح لمنصب رئيس الحكومة المقبلة.

الناتو يؤكد مواصلة تعزيز الدفاعات الإلكترونية لأوكرانيا

أكد نائب أمين عام حلف شمال الأطلنطي (الناتو)، ميرتشا جيوانا، أن قوة الحلف تنبع من وحدته وقدرته على التكيف ليظل قوياً مع الاحتفاظ بالتفوق التكنولوجي لتجنب أي ثغرات تكنولوجية.

الجيش اليمني يحرر مناطق استراتيجية جديدة غرب تعز

حررت قوات الجيش اليمني اليوم الثلاثاء مناطق استراتيجية جديدة بعد هجوم واسع شنته، على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي في الجبهات الغربية بمحافظة تعز.

مجلس السلم والأمن الإفريقي يؤكد دعمه للسودان

عقد مجلس السلم والأمن التابع لمفوضية الاتحاد الإفريقي، اليوم الثلاثاء، جلسة إحاطة لمناقشة تطورات الأوضاع في السودان.

لأول مرة بالعالم.. الإمارات تعتمد تقنية "ميتافيرس" لخدمة القطاع الصحي

أطلقت الإمارات اليوم الثلاثاء تقنية الواقع الافتراضي ثلاثي الأبعاد "ميتافيرس" لأول مرة على مستوى العالم لخدمة متعامليها بالمجال الصحي وتوفير خدمات التطبيب عن بعد.

"الوضع مُهلك".. هطول الثلوج يفاقم الأزمة الإنسانية شمال غربي سوريا

وصف مسؤول أممي الأوضاع التي يعيشها النازحون في الخيام بشمال سوريا بالمروعة، ودعا المجتمع الدولي إلى تقديم المزيد لنقل هؤلاء الأشخاص من الخيام إلى مأوى مؤقت أكثر أمنا وكرامة.