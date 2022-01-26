اليوم.. طلاب أولى ثانوي يؤدون امتحاني التاريخ والأحياء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم الأربعاء، امتحاني التاريخ والأحياء، ضمن امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وتبدأ الامتحانات، في الساعة 9 صباحًا، ورقيًا داخل لجان مؤمنة ومراقبة، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء الامتحانات لمواجهة فيروس كورونا.

وقررت وزارة التربية والتعليم، إلغاء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثانى الثانوى للفصل الدراسى الأول على أن تعقد الامتحانات جميعها ورقيا.

وبحسب بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم، تجري امتحان الصف الأول الثانوي في الفترة بين السبت 22/1/2022 وحتى الأربعاء 2/2/2022.

وجاءت جداول امتحانات الصف الأول الثانوي على النحو التالي:

ـ السبت 22 يناير امتحان اللغة العربية.

ـ الاثنين 24 يناير الكيمياء والجغرافيا.

ـ الأربعاء 26 يناير التاريخ والأحياء.

ـ السبت 29 يناير اللغة الإنجليزية.

ـ الاثنين 31 يناير الفيزياء والفلسفة.

ـ الأربعاء 2 فبراير اللغة الأجنبية الثانية والرياضيات.

ودعت وزارة التربية والتعليم، جميع الطلاب، بمراعاة الزمن المخصص للإجابة لكل مادة.