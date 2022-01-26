شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تطلق قمرا صناعيا لرصد البيئة الجيولوجية والانهيارات الأرضية والزلازل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت الصين صاروخ لونج مارش -4 سي لنشر قمر صناعي جديد في الفضاء يوم الأربعاء.

وانطلق الصاروخ في الساعة 7:44 صباحًا (بتوقيت بكين) في مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غرب الصين وسرعان ما أرسل القمر الصناعي L-SAR 01A إلى مدار محدد مسبقًا.

حيث سيتم استخدام القمر الصناعي لرصد البيئة الجيولوجية والانهيارات الأرضية والزلازل.

وقال مركز الاطلاق ان المهمة تمثل الرحلة 407 لصواريخ لونج مارش الحاملة.