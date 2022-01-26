شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء تسجيل 44 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء انخفاضا من 45 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن 24 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، وباقي الإصابات لوافدين من الخارج.

وسجلت الصين 64 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقارنة مع 43 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وبذلك يكون بر‭ ‬الصين الرئيسي قد سجل حتى يوم الثلاثاء 105749 إصابة مؤكدة.

ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.