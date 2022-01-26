شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية... زيادة قياسية للإصابات اليومية بكورونا تتخطى 13 ألف حالة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وأعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء عن تسجيل 13 ألفا و12 إصابة ، لترتفع حصيلة الإصابات الإجمالية إلى 762 ألفا و983 شخصا.

كما سجلت البلاد 32 وفاة إضافية، مما يرفع الحصيلة إلى 6620 وفاة.

وفيما يتعلق بموقف التطعيم ، بلغ عدد من تلقوا جرعات معززة 78ر25 مليون شخص أو 3ر50% من سكان البلاد البالغ تعدادها 52 مليون شخص، بينما تلقى 87ر43 مليون شخص أو 5ر85% تطعيما كاملا.

وعزا رئيس الوزراء الكوري الجنوبي كيم بو-كيوم هذه الزيادة الكبيرة في عدد الإصابات لتفشي المتحور أوميكرون ، حسبما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء.

وقال بو-كيوم ، خلال اجتماع لبحث الاستجابة لانتشار فيروس كورونا صباح اليوم الأربعاء ، إن انتشار المتحور شديد العدوى بدأ "بكامل قوته".

وكشف رئيس الوزراء الكوري الجنوبي عن نظام اختبار جديد سيدخل حيز التنفيذ يوم السبت المقبل، قال إنه سيركز على إجراء اختبارات سريعة لاكتشاف الفيروس.