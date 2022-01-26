​الكهرباء: انخفاض مديونية المنشآت السياحية بشرم الشيخ والغردقة لـ3 مليارات جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

قال المهندس محمد السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، إن المديونيات المستحقة على القطاع السياحي بمدينتي شرم الشيخ والغردقة بلغت حاليًا نحو 3 مليارات جنية مقابل 4 مليارات و200 مليون تقريبًا في منتصف العام الماضي.

وأكد "السيد" في تصريحات خاصة لمصراوي، ان الفترة الماضية شهدت استجابة من قبل مستثمري القطاع السياحي للمبادرات التي أطلقتها الشركة لجدولة وتقسيط تلك المديونيات المتراكمة لمدة 36 شهر بالإضافة إلى تسهيلات عديدة أخري في طرق السداد تصل إلى 48 شهر.

وشدد على ان الشركة تسعى لتقديم كل سبل الدعم المتاحة للقطاع السياحي و جدولة المديونيات في صالح الطرفين سواء مستثمري القطاع السياحي من ناحية وفي صالح الشركة من ناحية أخرى منوها إلى أن القطاع السياحي سند لشركة القناة لتوزيع الكهرباء والنهوض مساندة هذا القطاع هو نهوض بالشركة ايضًا.

وأضاف أنه بالنسبة لمديونية القطاع الصناعي التى تقع بالنطاق الجغرافي وبالأخص مدينة العاشر من رمضان التي تعتبر إحدى المدن الصناعية الكبرى في البلاد تتراوح مديونيتها من 200 إلى 300 مليون جنيه حيث يتم الجدولة ايضا مع جميع المتعثرين بهذا القطاع.

يذكر أن النطاق الجغرافي لشركة القناة لتوزيع الكهرباء هو الأكبر على مستوى شركات توزيع الكهرباء التسع ويشمل 30٪ من إجمالي مساحة الجمهورية تقريبا وتخدم شركة القناة سبع محافظات هم: البحر الأحمر وشمال سيناء وجنوب سيناء والإسماعيلية والشرقية وبورسعيد والسويس وحلايب وشلاتين بجانب بعض المدن الجديدة مثل بدر والشروق والصالحية الجديدة الهايكستب بالاضافة إلى مدينة المستقبل.