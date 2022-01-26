اليوم.. الحكم على أيمن منصور ندا في سبّ هيئات الإعلام المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

تُصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، الحكم على الدكتور أيمن منصور ندا رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية إعلام القاهرة سابقًا، في اتهامه بنشر أخبار كاذبة حول الإعلام المصري وسب الهيئات الإعلامية.

وأسندت النيابة لندا في القضية رقم ٩٨٤٠ لسنة ٢٠٢١ جنح التجمع، أنه نشر بعلانية وسوء قصد بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أخبار كاذبة حول الإعلام المصري، وكان من شأن نشر تلك الأخبار الكاذبة تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

ووجهت النيابة لندا تهمة سب أعضاء بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة ونقيب الإعلاميين، علنا بطريق النشر على الحساب الإلكتروني الشخصي المتاح للكافة، بأن نعتهم بالاستبداد والانبطاح وتكميم أفواه المعارضين وهو ما نال من قدرهم وحط من شأنهم.

وكانت كلية الإعلام بجامعة القاهرة قررت وقف الدكتور أيمن منصور ندا رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون، عن العمل، في واقعة اتهامه بالتعدي اللفظى على وكيل الكلية الأسبق وخروجه عن التقاليد والأعراف الجامعية.