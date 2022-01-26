النيابة تأمر بحجز شاب أدى الامتحان بدلًا من لاعب المنتخب مصطفى محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة حجز شاب 24 ساعة لاتهامه بأداء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي، بدلًا من لاعب المنتخب مصطفى محمد الطالب المُقيد رسميًا بمعهد المدينة العالي بطريق سقارة السياحي.

استمعت النيابة لأقوال الشاب المتهم، وقد اعترف بمحاولته الدخول لأداء الامتحان بدلًا من صديقه خوفًا من رسوبه.

كما اعترف المتهم بمشاركته في 3 امتحانات سابقة بدلًا من الطالب المقيد، قبل أن يتم اكتشاف الواقعة في الامتحان الرابع.

وقرر معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بطريق سقارة السياحي، إلغاء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي (2021 - 2022) للاعب مصطفى محمد بسبب الغش.

وبحسب مستند حصل الخليج 365 عليه فإنه تقرر إلغاء امتحان مادة الإحصاء والاحتمالات للاعب مصطفى محمد.