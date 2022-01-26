شكرا لقرائتكم خبر عن انقسامات ليبيا السياسية تشكل تحديا وتهديدا لـ«العملية الانتخابية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو، أن المستشارة ستيفاني وليامز تشاورت مع كل الأطراف حول العملية السياسية في ليبيا ودعت لإجراء الانتخابات في أقرب وقت، مشيرة إلى الانقسامات السياسية هناك، ما يشكل تحديا كبيرا نظرا لهشاشة الأوضاع بالبلاد.

وأضافت ديكارلو خلال إحاطة أمام مجلس الأمن بشأن ليبيا، أن الطريق إلى ليبيا قوية موحدة يكون عبر صناديق الاقتراع، وأشارت ديكارلو إلى نشر مجموعة ثانية لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا ديسمبر الماضي، بدل المجموعة الأولى التي نشرت في أكتوبر الماضي، ولفتت إلى أن حالة حقوق الإنسان في ليبيا مقلقة جدا، مبينة أن وضع اللاجئين والمهاجرين في ليبيا مثير للقلق، إلا أنها أشارت إلى انخفاض عدد الأشخاص الذين يحتاجون لمساعدة في ليبيا بنسبة 36%.

وبينت ديكارلو أن الانقسامات السياسية في ليبيا تشكل تحديا كبيرا نظرا لهشاشة الأوضاع في البلاد، مشيرة لوجود خلافات بين الأطراف الليبية بشأن العملية الانتخابية، وهو ما تسبب في تأجيل الانتخابات.

بدوره، لوح مندوب الولايات المتحدة في مجلس الأمن بفرض جزاءات على أي طرف ليبي أو غيره يعرقل عملية الانتخابات في البلاد.

ودعا المندوب الأمريكي إلى وقف الصراع الدائر وراء الكواليس والمدعوم من أطراف معينة، وشدد على أن خارطة طريق الحوار السياسي معتمدة، وعلى الأطراف المعنية الالتزام بها لحل الصراعات وإجراء الانتخابات سريعا واحترام إرادة الناخبين.

ولفت إلى دعم جهود توحيد المؤسسات وتعزيز الشفافية، داعيا كل الدول لاحترام قرارات مجلس الأمن بشأن الانسحاب الفوري للقوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

من جهته، أكد مندوب ليبيا في الأمم المتحدة طاهر السني، أن غياب التوافق وتضارب المصالح وكثرة المتدخلين الخارجيين حال دون إجراء الانتخابات، مؤكدا أنه في ظل غياب القاعدة الدستورية سيصعب إجراء الانتخابات.

وأضاف السني: «إن جلسات مجلس الأمن تكرر نفسها وأوضاع ليبيا لا تتغير»، مبينا أن قرابه 2.8 مليون ناخب يشعرون بخيبة أمل جراء تأجيل الانتخابات التي يجب أن تكون وسيلة للمشاركة وليست للإقصاء.

ولفت إلى أن الحكومة ملتزمة بتسليم السلطة لقيادة منتخبة، كما أنها ملتزمة أيضا بتوفير الإمكانات اللازمة لإجراء العملية الانتخابية، ودعا السني إلى إخراج القوات الأجنبية كافة، مبينا أن عدم تنفيذ ذلك سيبقي ليبيا دولة محتلة، وتابع: «إن الحل يكمن في إعادة الشرعية للشعب الليبي»، مطالبا بدور أكبر لمجلس الأمن لدعم تطلعات الليبيين ومنع محاولات عرقلة الانتخابات.

من جانبه، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، أنهم مستمرون في دعم كل الجهود الرامية للوصول إلى سلطة جديدة منتخبة من الشعب، وأشار إلى التغير الكبير الذي شهدته ليبيا من استقرار وعودة لعجلة التنمية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الدبيبة رفقة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع السفير الإيطالي المعتمد لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، والمبعوث الخاص لليبيا نيكولا أورلاندو، بحسب المكتب الإعلامي للحكومة. وأكد بوتشينو أن بلاده تشجع تحديد برنامج جديد للانتخابات في ليبيا دون اللجوء إلى مرحلة انتقالية، وتطرق اللقاء الذي عُقد بديوان رئاسة الوزراء إلى مستجدات الأوضاع السياسية، وآخر تطورات العملية الانتخابية. ‏

وكان أعضاء مجلس النواب الليبي توافقوا إلى دعوة لجنة خارطة الطريق لتحديد أجل حتمي لإجراء الانتخابات طبقا للقوانين الصادرة عن مجلس النواب، وإذا نجحت اللجنة في مساعيها في المسار الدستوري تكون الانتخابات وفقا للدستور الدائم، على أن تتكون اللجنة المقترحة من خبراء ومن غير أعضاء المجلسين، وتتم متابعة أعمالها وسرعة إنجاز مهامها دون التدخل في عملها وتحديد مدته، على أن تقدم التعديلات المطلوبة لمجلس النواب الذي سيحيلها للمفوضية العليا لإجراء الاستفتاء في حال نجحت مساعي المسار الدستوري.