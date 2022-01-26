شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة الفنزويلية منقسمة حول إستراتيجية العمل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية: إن المعارضة الفنزويلية منقسمة حيال الإستراتيجية التي يجب اتباعها عقب انتصارها الرمزي في الانتخابات الإقليمية الأخيرة.

وبحسب تقرير للصحيفة، فقدت إيغليندا مونزون مطعمها بسبب الأزمة الاقتصادية في فنزويلا، ثم هاجرت بناتها إلى كولومبيا للبحث عن عمل وتركن وراءهن طفلين، وتعاني هي والأولاد أحيانًا من الجوع وغالبًا ما لا تتوافر لديهم مياه أو كهرباء أو غاز.

ومضى التقرير يقول: حكايتهم شائعة في جميع أنحاء الدولة المضطربة في أمريكا الجنوبية، ومثل الملايين من الناس اليائسين من أجل التغيير، صوّتت مونزون في الانتخابات الإقليمية الأخيرة في البلاد.

وتابع: ساهمت أصواتهم في فوز رمزي للمعارضة في معقل الحزب الاشتراكي الحاكم.

وأردف: احتفلت المعارضة بانتصارها في ولاية باريناس الشمالية الغربية، حيث ولد الرئيس الراحل هوغو شافيز وحكمت أسرته لأكثر من عقدين من الزمن.

وبحسب التقرير، يرى الناخبون مثل مونزون الذين ساهموا في هذا الفوز أن بطاقات الاقتراع هي أداة للتغيير الذي يتوقون إليه.

وأضاف: لكن الانتصار لم يقنع المتشككين الذين يشككون في قيمة المشاركة في المنافسات التي لا يزال معظم المراقبين المستقلين يرونها تميل بشدة لصالح حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.

وتابع: صدمت المعارضة الحزب الاشتراكي الحاكم بانتصارها في باريناس، فاز سيرجيو جاريدو مرتين في أقل من شهرين، وهو زعيم محلي غير معروف لمعظم أنحاء البلاد، في الانتخابات الخاصة التي أجريت في 9 يناير، بعد أن استبعدت المحكمة العليا في فنزويلا بأثر رجعي المنافس المعارض في المنافسة العادية في نوفمبر، حيث كان يتقدم في فرز الأصوات.

وأردف: كانت انتخابات الولايات والانتخابات المحلية في نوفمبر هي الأولى منذ سنوات، والتي شاركت فيها معظم أحزاب المعارضة الرئيسية.

وبحسب التقرير، سلّطت النتيجة الضوء على معضلة المعارضة، وهي قبول الحكومة أخيرًا الخسارة في باريناس، ولكن فقط بعد أن أعلنت النصر في معظم المنافسات الأخرى على مستوى البلاد وبعد أن جعلت الأمور صعبة قدر الإمكان على منافسيها.

وأضاف: سمحت السلطات الانتخابية أولًا لمرشح المعارضة فريدي سوبرلانو بالمشاركة في باريناس، ثم استبعدته المحكمة العليا عندما بدا أنه فاز، كما تم الحكم على زوجته، التي تم اختيارها خلفًا له، بأنها غير مؤهلة، وسُمح لجاريدو الغامض بالترشح.

وأردف: قاطع تحالف المعارضة الرئيسي «المنصة الموحدة» بقيادة خوان غوايدو، الانتخابات السابقة، بما في ذلك إعادة انتخاب مادورو كرئيس في مايو 2018، بحجة أن فنزويلا تفتقر إلى شروط التصويت الحر والعادل.

وتابع: وافقت المعارضة على مضض إلى حد ما على المشاركة في نوفمبر بعد إضافة 2 من أنصار المعارضة إلى السلطة الانتخابية المكونة من 5 أعضاء.

لكن، وبحسب التقرير، فإن غوايدو لم يشجع الناس على التصويت في نوفمبر، وبينما كان حزبه يقدم مرشحين، لم يدلِ بصوته.

وأضاف: بعد الفوز في باريناس، قال للصحفيين: إن هذه النتيجة كانت درسًا عظيمًا في التنظيم والتعبئة، لكنه قال: إن المعارضة لا تزال بحاجة إلى المطالبة بمفاوضات بشأن ظروف انتخابية أكثر عدالة وإنهاء الصراع السياسي.

ولفت التقرير إلى أن المعارضة الفنزويلية طالما كانت منقسمة بشأن المقاطعة على الأقل منذ 2005، عندما انسحبت الأحزاب الرئيسية من انتخابات الكونجرس، بسبب مشاكل نظام التصويت والمجلس الانتخابي المنحاز.

وأضاف: اعتبرت النتيجة على نطاق واسع آنذاك على أنها كارثة للمعارضة، حيث تحقق فوز شبه كامل لشافيز أعطته تفويضًا مطلقا لتمرير التشريعات.