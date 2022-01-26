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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أوروبا ترهن استئناف المساعدات لأفغانستان بشرط واحد

الأربعاء 26 يناير 2022

الخليج 365

طالب الغربيون الثلاثاء طالبان بتلبية مجموعة شروط على رأسها احترام حقوق الإنسان مقابل استئناف إيصال المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان.



ويأتي ذلك في اليوم الأخير من زيارة غير مسبوقة للحركة أثارت جدلا واسعا، ففي أول زيارة رسمية للحركة إلى أوروبا منذ عودتها إلى السلطة في أفغانستان، أجرى طالبان الساعون لانتزاع اعتراف دولي بشرعية حكمهم ولإنعاش اقتصاد بلادهم، اجتماعات ثنائية مغلقة مع عدد من الدبلوماسيين الغربيين.

واغتنم ممثلو دول الغرب هذه المحادثات لعرض المطالب التي يريدونها من الحركة التي عادت إلى السلطة في بلاد يهدد خطر المجاعة أكثر من نصف سكانها في الشتاء، تلبيتها.

وجاء في تغريدة أطلقها المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي إلى أفغانستان توماس نيكلاسون "لقد شدّدت أيضا على أهمية فتح المدارس للبنين والبنات في كل أنحاء البلاد مع بداية العام الدراسي في مارس/ آذار.

تغريدة نيكلاسون جاءت ردا على تغريدة كان أطلقها المتحدث باسم وزارة الخارجية الأفغانية رحّب فيها بتعهّد الاتحاد الأوروبي "مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية لأفغانستان".

ومن مقر الأمم المتحدة في نيويورك اعتبر رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره، أن طالبان كانوا "جادين وصادقين" في المحادثات.

واعتبر أن اللقاء بين الغرب والحركة الإسلامية يشكل "خطوة أولى نحو التعامل مع أولئك الذين يتولون بحكم الأمر الواقع السلطة في أفغانستان".

وأجرى الوفد الأفغاني برئاسة وزير الخارجية أمير خان متقي لقاءات ثنائية مع مسؤول منطقتي آسيا وأوقيانيا في وزارة الخارجية الفرنسية برتران لوتولاري والمبعوث البريطاني الخاص نايجل كايسي ومسؤولين في وزارة الخارجية النرويجية.

ولم يتم تأكيد حصول محادثات مع ممثلين عن الولايات المتحدة.

أجريت المحادثات بدعوة من النرويج في فندق "سوريا موريا" الواقع على تلة تغطيها الثلوج خارج أوسلو.

والإثنين اعتبر متّقي أن مجرّد عقد اللقاء هو "إنجاز بحد ذاته".

وتابع "نحن واثقون من أن هذه الاجتماعات ستفضي إلى توفير الدعم للقطاعات الإنسانية والصحية والتعليمية في أفغانستان، لكن النرويج شدّدت على أن المحادثات "لن تمثل شرعنة لطالبان أو اعترافا بها".

لكن قرار أوسلو استضافة وفد طالبان الذي تكفّلت بنقله من أفغانستان في طائرة خاصة لقي انتقادات حادة، إذ ندد به خبراء كثر وقسم من الشتات الأفغاني ونشطاء.

وشارك في وفد طالبان أنس حقّاني، زعيم "شبكة حقّاني"، الفصيل الأكثر عنفا في حركة طالبان والمسؤول عن بعض أسوأ الهجمات التي شهدتها أفغانستان.

وشبكة حقاني مدرجة في القائمة الأمريكية للمنظمات "الإرهابية".