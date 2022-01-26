عدن - ياسمين عبد الله التهامي - جاسوس روسي سابق: غزو أوكرانيا مسألة وقت

الأربعاء 26 يناير 2022

الخليج 365

حذر جاسوس سابق في المخابرات السوفيتية (كي جي بي) من أن غزو روسيا لأوكرانيا "مسألة وقت فقط" لأن الغرب "لا يملك الشجاعة" لمواجهة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، يخشى المنشق الروسي بوريس كاربيتشكوف، 62 عامًا، أن يتمكن بوتين من شن غزو واسع النطاق في غضون أسابيع - أو حتى أيام - للاستيلاء على الأراضي التي تخلت عنها روسيا عقب سقوط الاتحاد السوفيتي.

ويرى كاربيتشكوف أن الرئيس بوتين لا يمكن التنبؤ به – ويستطيع المضي قدمًا بسهولة دون مشورة، معربا عن اعتقاده أن الأمر مسألة وقت فقط، حيث يسعى بوتين لتوسيع روسيا على الأقل إلى حدود الاتحاد السوفياتي السابق.

لكن كاربيشكوف، الذي كان جاسوسا لصالح الروس في لاتفيا في التسعينيات قبل أن ينشق ويلجأ إلى المملكة المتحدة، أصر على أن الغرب لن يتورط في الصراع الذي يلوح في الأفق، قائلا: "الغرب لن يتدخل - الغرب ليس لديه شجاعة لمواجهة بوتين.

وأضاف أن أسطول الغواصات الروسي ضخم الآن - ولا أعتقد حتى أن أسطول الغواصات الأمريكية يمكنه الصمود أمام الأسطول الروسي.

وأضاف كاربيشكوف، وهو مواطن بريطاني الآن، إن "بوتين لا يهتم بالعقوبات التي يفرضها الغرب. الشيء الوحيد الذي يمكن أن يوقف بوتين هو تجميد الأصول الروسية - بوتين وجميع أباطرة روسيا".

ورغم إصرار روسيا على أنه ليس لديها خطط لمهاجمة أوكرانيا، لم تقدم موسكو أي تفسير للقوات المنتشرة بالقرب من أوكرانيا.

وتشير الاستخبارات الغربية أيضًا إلى احتمال حدوث توغل أو غزو روسي في وقت ما في أوائل عام 2022.

وتحسبا لذلك أعلن الناتو عن خطوات "لتعزيز ردع الحلفاء والدفاع بينما تواصل روسيا حشدها العسكري في أوكرانيا والمناطق المحيطة بها.

وأعلنت الدنمارك أنها سترسل فرقاطة إلى بحر البلطيق وستنشر أربع طائرات مقاتلة من طراز F-16 في ليتوانيا لدعم الناتو، بينما سترسل إسبانيا سفنا للانضمام إلى القوات البحرية.

وقالت فرنسا إنها مستعدة لإرسال قوات إلى رومانيا تحت قيادة الناتو، وأن هولندا سترسل طائرتين مقاتلتين من طراز F-35 إلى بلغاريا اعتبارًا من أبريل/نسيان لدعم أنشطة الشرطة الجوية للناتو في المنطقة.

ويرى فاديم بريستايكو، السفير الأوكراني في لندن أن 100 ألف جندي "ليسوا كافيين" حاليا لكن بوتين "يعزز تدريجيا قوته بطائرات الهليكوبتر وأنظمة إس -400.

كما تعهد السفير أن أن تقاتل بلاده حتى الموت ضد روسيا - لكنه اعترف بأن بلاده لن تتمكن من الصمود طويلاً في مثل هذا الصراع العسكري.