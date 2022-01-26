عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بايدن يهدد بمعاقبة بوتين شخصيا حال غزو أوكرانيا

الأربعاء 26 يناير 2022

الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، إنه سيدرس فرض عقوبات على نظيره الروسي فلاديمير بوتين مباشرة إذا غزت روسيا أوكرانيا.



فخلال زيارة قام بها الرئيس الأمريكي إلى متجر صغير في واشنطن سألته صحافية عمّا إذا كان وارداً بالنسبة إليه أن يفرض عقوبات على بوتين شخصياً، فأجاب بايدن "نعم. يمكن أن أنظر في ذلك".

وبعد وقت قصير من وضع الولايات المتحدة 8500 جندي في حالة تأهب لتعزيز الحلف العسكري الغربي، أكد عدم وجود نية لإرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا، لكنه حذّر روسيا مجددا من عقوبات مشددة في حال أمرت موسكو بمهاجمة جارتها.

قراءة الفنجان

من ناحية أخرى، رفض بايدن التكهن باللحظة التي يمكن أن تتعرض فيها أوكرانيا لهجوم، وقال إن "الأمر سيكون مثل قراءة فنجان القهوة"، مضيفًا في إشارة إلى الرئيس بوتين "كل شيء يتوقف على قراره".

وقال "إذا غزت روسيا البلد بأكمله" أو "أقل بكثير" من ذلك، فستكون هناك "عواقب وخيمة"، ليس فقط بالنسبة لها ولكن في "العالم بأسره".

وأضاف أنه سيكون "أكبر غزو منذ الحرب العالمية الثانية. من شأن ذلك أن يغيِّر العالم".

يذكر أن روسيا رفضت مراراً الاتهامات الغربية والأوكرانية بشأن التحضير لأي هجوم على أوكرانيا، ونفت وجود مثل هذه الخطط لديها.