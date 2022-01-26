عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بـ2.5 مليار دولار.. أمريكا توافق على بيع رادارات وطائرات لمصر

الأربعاء 26 يناير 2022

الخليج 365

أعلنت واشنطن، الثلاثاء، أن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة لبيع رادارات الدفاع الجوي وطائرات سي-130 سوبر هيركوليس إلى مصر.



وقال وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، في بيان، إن الصفقة تتجاوز قيمتها الإجمالية 2.5 مليار دولار.

وكانت الحكومة الأمريكية أعلنت، في فبراير/شباط الماضي، أنها وافقت على صفقة لبيع أسلحة لمصر بحوالي 200 مليون دولار.

وأوضحت الخارجية الأمريكية في بيان لها، أنها وافقت على بيع 168 صاروخا تكتيكيا إلى مصر لأن مصر "لا تزال شريكا استراتيجيا مهما في الشرق الأوسط".

وتشهد العلاقات المصرية الأمريكية بالآونة الأخيرة تناميا ملحوظا عززته الاتصالات والمشاورات المستمرة بين قادة البلدين حول الأوضاع بالمنطقة.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد على قيمة الشراكة المثمرة والتعاون البناء والتفاهم المتبادل بين الولايات المتحدة ومصر، ومن ثم تطلع الإدارة الأمريكية لتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر خلال المرحلة المقبلة في مختلف المجالات، خاصةً في ضوء دور مصر المحوري إقليمياً ودولياً، وجهودها السياسية الفعالة في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة وتسوية أزماتها.