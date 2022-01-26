اليوم.. استئناف 6 متهمين بالاعتداء على رئيس حي عين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

تستكمل محكمة مستأنف مدينة نصر، اليوم الأربعاء، نظر استئناف 6 متهمين بالاعتداء على رئيس حي عين شمس على حكم حبسهم 7 سنوات.

وكانت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بمدينة نصر، برئاسة المستشار معتز أباظة، قد قضت بالحبس 7 سنين مع الشغل والنفاذ لـ 6 متهمين بالاعتداء على رئيس حي عين شمس، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.

وادعى المحاميان محمد الأجرود وآية عاشور، دفاع رئيس الحي مدنيًا دعوى ضد المتهمين بمبلغ 100 ألف وواحد.

وكان المتهمون اعتدوا على رئيس حي عين شمس بـ"الشوم" أمام منزله بمدينة نصر، أوائل يونيو الماضي.