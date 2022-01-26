7 محذورات.. كيف تنجو من طقس "أبرد أيام الشتاء" بالإسكندرية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

أهابت محافظة الإسكندرية بمواطني المحافظة توخي الحذر خلال موجة الطقس السيء المتوقع أن تشهدها المحافظة غدًا الأربعاء.

وتشهد الإسكندرية اعتبارًا من الساعات الأولى من يوم غد أمطارًا متوسطة الشدة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا، قد تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق متفرقة بنسبة حدوث 70-80% تقريبًا، وفق ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، التي أشارت إلى أن يوم الغد هو الأبرد هذا الشتاء.

وفيما أعلنت المحافظة عن تعطيل العمل غدًا بجميع المصالح الحكومية والجهات التنفيذية التابعة لها وكذلك المدارس والمعاهد الأزهرية، ورفعت درجة الاستعداد القصوى والطوارئ في جميع أجهزتها التنفيذية، وجهت المواطنين إلى ضرورة اتابع التعليمات الآتية حفاظًا على سلامتهم:

1. تقليل التحرك بالسيارات للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار بالتحرك بسهولة ويسر.

2. تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.

3. عدم إيقاف السيارات على شنايش الأمطار.

4. عدم ركن السيارات تحت أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار.

5. عدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.

6. عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق.

7. عدم ‏الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبًا لخطر الصعق.

كما نوهت المحافظة أن شركة مياه الشرب بصدد تخفيض ضغوطات المياه أو قطعها بشكل مؤقت حين الضرورة القصوى، لتخفيف الأحمال على شبكات ومحطات الصرف الصحي. ولفتت إلى أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين، وتشمل:

غرفة عمليات المحافظة على مدار 24 ساعة للشكاوى الطارئة والعاجلة: على الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو على أرقام (4234132 _ 4234131 _ 4234133 _ 4234134 _ 4234135 _ 4234136) من أي محمول. فضلاً عن الخط الساخن لشركة الصرف الصحي 175، والخط الساخن لشركة مياه الشرب 125.​