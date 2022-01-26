جونسون يطالب ألمانيا بتقليل الاعتماد على الغاز الروسي

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (د ب أ)

طالب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ألمانيا بتقليل الاعتماد على الغاز الروسي بسبب الوضع المتوتر بين روسيا وأوكرانيا.

كانت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس طالبت ألمانيا في وقت سابق بوقف مشروع خط نورد ستريم 2 بين روسيا وألمانيا في حال حدوث تصعيد.

ورد جونسون على سؤال من نائب في مجلس العموم البريطاني قائلا إنه يجب احترام حقيقة أن ألمانيا أكثر اعتمادا على الغاز الروسي من بريطانيا، وأضاف في إشارة إلى الألمان قائلا:" تضحيتهم ستكون أكبر إلى حد ما، لكن يجب أن نأمل في أنهم سيقدمون هذه التضحية من أجل السلام".

ولفت جونسون إلى أن دور ألمانيا في هذا الصراع حاسم بصورة مطلقة.

تجدر الإشارة إلى أن الغرب يتخوف من احتمال تخطيط الكرملين لغزو أوكرانيا وذلك على خلفية الحشد الكبير للقوات الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية.

وثمة احتمال بأن الغرض من هذا الحشد الروسي هو إثارة المخاوف من أجل دفع دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) إلى تقديم تنازلات بخصوص مطالب موسكو بالحصول على ضمانات أمنية من الحلف الغربي.

ويتمثل الهدف المعلن لروسيا في تخلي الناتو عن مواصلة التوسع في شرق أوروبا وسحب قواته من الدول الأعضاء الواقعة في شرق أوروبا، وفي المقابل ترفض دول الناتو والاتحاد الأوروبي هذه المطالب ويصفونها بغير المقبولة.