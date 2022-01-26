الخارجية الأميركية: التصديق على صفقة أسلحة لمصر بقيمة ملياري دولار

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 26 يناير 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 25 - يناير - 2022 11:54 مساءً

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تصديقها على صفقة أسلحة لمصر تشمل رادارات وطائرات “سي-130 سوبر هيركوليس” بقيمة تقارب 2.2 مليار دولار.

وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكي في بيان إن “الولايات المتحدة وافقت على بيع محتمل لطائرة من طراز (سي-130 سوبر هيركوليس) ومعدات ذات صلة لمصر في صفقة قيمتها 2.2 مليار دولار”.

وأضاف البيان أن وزارة الخارجية وافقت أيضا على بيع محتمل لأنظمة رادار للدفاع الجوي ومعدات أخرى لمصر بتكلفة تقدر بـ355 مليون دولار.