شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا.. نصف مليون إصابة جديدة بكورونا خلال يوم واحد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت فرنسا اليوم الثلاثاء رقما قياسيا جديدا من الإصابات بفيروس كورونا ، حيث سجلت أكثر من نصف مليون إصابة جديدة خلال يوم واحد.

وذكرت سلطات الصحة الفرنسية أنه تم تسجيل 501 ألفا و 635 حالة خلال 24 ساعة. ومع ذلك فإن أعداد يوم الاثنين غالبا ما تكون أقل من باقي أيام الأسبوع.

وبلغ معدل الإصابات مؤخرا 3726 إصابة لكل 100 ألف نسمة في غضون أسبوع واحد. ويمثل المتحور أوميكرون الآن أكثر من 95 % من الحالات في فرنسا التي يبلغ عدد سكانها 67 مليون نسمة.

وفي محاولاتها لمكافحة الزيادة في أعداد الاصابات، فرضت الحكومة الفرنسية قيودا أكثر على الأشخاص غير المطعمين أو غير المتعافين من فيروس كورونا.

واعتبارًا من الأسبوع الحالي فإنه لم يعد بإمكان هؤلاء الأشخاص ارتياد المطاعم والحانات والمعاهد الثقافية والأحداث الرياضية ولا السفر بالقطار لرحلات طويلة. وسابقا، كان الدخول ممكنًا حتى مع وجود نتيجة فحص سلبية.