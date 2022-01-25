أنباء عن اختفاء مسؤول 'شعبة أمن' مطار بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "هناك انباءً عن اختفاء مسؤول شعبة أمن مطار بغداد مساء اليوم".

وأضاف أنه "لم يعرف مصيره حتى الآن"، مشيراً الى أن "اهله قدموا بلاغا لدى الشرطة باختفاء والدهم المدعو حسين علي



منذ يوم امس".