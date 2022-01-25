انت الان تتابع خبر أنباء عن اختفاء مسؤول 'شعبة أمن' مطار بغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بأنباء عن اختفاء مسؤول "شعبة أمن" مطار بغداد الدولي.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "هناك انباءً عن اختفاء مسؤول شعبة أمن مطار بغداد مساء اليوم".
وأضاف أنه "لم يعرف مصيره حتى الآن"، مشيراً الى أن "اهله قدموا بلاغا لدى الشرطة باختفاء والدهم المدعو حسين علي منذ يوم امس".
وأضاف أنه "لم يعرف مصيره حتى الآن"، مشيراً الى أن "اهله قدموا بلاغا لدى الشرطة باختفاء والدهم المدعو حسين علي