اليمن يدين استمرار مليشيا الحوثي استهداف منازل المواطنين في تعز

محمد اسماعيل - القاهرة - اليمن - (أ ش أ)

أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، بأشد العبارات جريمة استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية، المواطنين في حي الشماسي بمدينة تعز بعدد من قذائف الهاون، أطلقتها من مواقعها في تبة السلال الواقعة جنوب شرقي البلاد.

وقال الإرياني حسبما أفادت قناة (اليمن) الفضائية الإخبارية اليوم الثلاثاء، "إن القصف الحوثي لأحد التجمعات السكانية في حي الشماسي أسفر عن مقتل امرأة، وإصابة زوجها وابنها بحروق خطيرة، واحتراق منزلهم بشكل كامل".

وأضاف أن مليشيا الحوثي تواصل ، استهدافها الممنهج للأحياء السكنية في مدينة تعز، وغيرها من المناطق المحررة؛ بهدف الإيقاع بأكبر قدر من الضحايا المدنيين، في ظل الصمت الدولي، والذي تعتبره المليشيا بمثابة ضوء أخضر للاستمرار في ارتكاب جرائمها اليومية التي يذهب ضحيتها الأبرياء من الأطفال والنساء‏.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان والمبعوثين الأممي والأمريكي بإدانة واضحة وصريحة لجرائم القتل اليومي الذي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق المدنيين، والعمل بشكل فوري على إعادة إدراجها ضمن قوائم الإرهاب، وملاحقة ومحاكمة قياداتها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.