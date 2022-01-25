بايدن: لا نية لدخول قوات أمريكية أو حلف أطلسي إلى أوكرانيا

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن عدم وجود نية لإرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا، لكنه حذّر روسيا مجددا من عقوبات مشددة في حال أمرت موسكو بمهاجمة جارتها.
وقال بايدن للصحافيين: «لا توجد نية لنشر قوات أمريكية أو تابعة لحلف الأطلسي في أوكرانيا».
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