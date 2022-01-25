إعادة رحلات الطيران من السعودية إلى بانكوك

في الوقت الذي بدأ فيه رئيس الوزراء وزير الدفاع في تايلاند، الجنرال برايوت تشان أوتشا، أمس، زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية ، تستغرق يومين، وهو أمر يبشر بتحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، تمت إعادة رحلات الطيران بين البلدين، حيث وثقت «دوت الخليج» إعادة هذه الرحلات من خلال موقع الخطوط السعودية.

تأتي زيارة رئيس الوزراء التايلاندي وزير الدفاع تلبية لدعوة من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، وذلك بعد مشاورات نتج عنها تقريب وجهات النظر في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وحرصا على استمرار التشاور والتنسيق وتبادل وجهات النظر حيال تلك القضايا.

أسعار الرحلات

رصدت «دوت الخليج» في موقع الخطوط السعودية عدة رحلات طيران بين السعودية وتايلاند، منها سعر رحلة من الرياض إلى بانكوك في 27 يناير 2022 بـ5248 ريالا. بينما كان سعر الرحلة من جدة إلى بانكوك في 3 فبراير 2022 بـ5640 ريالا، ومن الدمام إلى بانكوك في 8 فبراير 2022 بـ2873 ريالا.

تقارب بناء

وفقا لمحللين تايلانديين، فإن التقارب مع المملكة العربية السعودية سيحقق الكثير من المصالح الحيوية لتايلاند والسعودية، موضحين أن بانكوك مستعدة لتقديم خبراتها في تطوير قطاع السياحة التي اشتهرت بها بلادهم لمصلحة الرؤية الاقتصادية للمملكة 2030.

وأوضحوا أن تايلاند متطوّرة في مجال السياحة والخدمات العلاجية وكذلك المصرفية، مشيرين كذلك إلى التجربة التايلاندية المتقدمة عالميا في تطوير المناطق الاقتصادية الحرة، واستعداد بلادهم لتقديم هذه الخبرة للمملكة.