الخيارات الأمريكية لفرض عقوبات على بوتين

وبعد أسابيع من المفاوضات، ليس من الواضح ما إذا كان الأمريكيون قد نجحوا في تحقيق إجماع أمريكي وأوروبي على العقوبات التي سيتم فرضها وما الذي قد يؤدي إلى حدوثها.
نظرة على بعض الإجراءات المالية قيد الدراسة:
الانتقام السريع
بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين، فإن استبعاد روسيا من نظام SWIFT المالي، الذي يحول الأموال من بنك إلى آخر في جميع أنحاء العالم، سيكون أحد أصعب الخطوات المالية التي يمكن أن يتخذوها، ويلحق الضرر بالاقتصاد الروسي على الفور وعلى المدى الطويل. ويمكن لهذه الخطوة أن تقطع روسيا عن معظم المعاملات المالية الدولية، بما في ذلك الأرباح الدولية من إنتاج النفط والغاز، والتي تمثل في جميع الأحوال أكثر من 40 % من عائدات البلاد.
نظر الحلفاء على جانبي المحيط الأطلسي أيضًا في خيار SWIFT في عام 2014، عندما غزت روسيا وضمت شبه جزيرة القرم الأوكرانية ودعمت القوات الانفصالية في شرق أوكرانيا.
وأعلنت روسيا حينها أن إخراجها من نظام سويفت سيعادل إعلان الحرب.
حاولت روسيا منذ ذلك الحين تطوير نظام التحويل المالي الخاص بها، بنجاح محدود.
ونجحت الولايات المتحدة من قبل في إقناع نظام سويفت بطرد دولة - إيران، بسبب برنامجها النووي.
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