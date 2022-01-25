رئيس الوزراء التايلندي يزور حي الطريف التاريخي

زار رئيس الوزراء وزير الدفاع في مملكة تايلند الجنرال برايوت تشان أوتشا، حي الطريف التاريخي اليوم، حيث كان في استقباله وزير السياحة أحمد الخطيب، والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية جيرارد أنزيريلو.

وتجول أوتشا برفقة وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي "الوزير المرافق" على الحي، مطلعًا على قصر سلوى، ومتحف الدرعية، ومتحف الخيول، إضافة إلى اطلاعه على ما يحتويه مركز الزوار من مجسمات تاريخية، مختتمًا زيارته بمشاهدة العرض المرئي لمراحل تاريخ الدولة السعودية.

ويعد حي الطريف التاريخي نواة تأسيس المملكة العربية السعودية، حيث تمثل معالمه وتراثه العمراني نشأة الدولة السعودية الأولى، وعاصمة هذه الدولة منذ تأسيسها على يد الإمام محمد بن سعود حتى عصرنا الحالي.