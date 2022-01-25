رئيس وزراء تايلاند: قدمت دعوة للأمير محمد بن سلمان لزيارة بلادي قريبا

أكد رئيس الوزراء وزير الدفاع في مملكة تايلاند الجنرال برايوت تشان أوتشا، أنه قدم الدعوة إلى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، لزيارة بلاده قريبا، وذلك طبقا لما أوردته قناة "العربية". وأضاف رئيس وزراء تايلاند، أن وزارة الخارجية ستبدأ خطوات لإعادة العلاقات إلى طبيعتها مع السعودية، مشيرا إلى أن وزراء الخارجية والطاقة بالسعودية وتايلاند ناقشوا تعزيز التعاون بين البلدين.



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