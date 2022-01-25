5 قتلى بحادث مروع في أندونيسيا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 25 يناير 2022 07:16 مساءً - منذ ساعتين

تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا يظهر لحظة تسبب شاحنة بحادث مروري فظيع راح ضحيته 5 أشخاص.

ويظهر المقطع الذي تم تصويره من إحدى كاميرات المراقبة الموجودة على الطريق، لحظة اصطدام الشاحنة بمجموعة من السيارات التي كانت متوقفة على إشارة المرور.

ويظهر في المقطع لحظة اصطدام الشاحنة بالسيارات وجرفها بطريقها، حتى عمود الإنارة لم يسلم من الحادث.

وبحسب الشرطة المحلية فقد راح ضحية الحادث 5 أشخاص وأصيب 22 آخرون.