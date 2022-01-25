انت الان تتابع خبر 'أبو مازن' عن تحالف 'السيادة': رايته الممثلة الرسمية لمحافظاتنا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعتبر رئيس حزب الجماهير الوطنية، أحمد الجبوري (أبو مازن)، تحالف السيادة بأنه الممثل الرسمي والشعبي لـ"المحافظات المحررة".
وقال الخنجر في تغريدة عبر تويتر، "مبارك لجماهيرنا ومحافظاتنا إعلان " تحالف السيادة " بقيادة الشيخ خميس الخنجر، وستكون راية هذا التحالف هي الممثلة الرسمية والشعبية لمحافظاتنا وحقوق أهلنا".
وأضاف، أن "سيادة العراق ووحدته هدفنا ومشروعنا، وسنكون يداً واحدةً مع جميع القوى الوطنية في التصدي للإرهاب والفساد".
وكان خميس الخنجر قد أعلن تأسيس تحالف "السيادة" برئاسته.
وأضاف، أن "سيادة العراق ووحدته هدفنا ومشروعنا، وسنكون يداً واحدةً مع جميع القوى الوطنية في التصدي للإرهاب والفساد".
وكان خميس الخنجر قد أعلن تأسيس تحالف "السيادة" برئاسته.