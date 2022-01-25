'أبو مازن' عن تحالف 'السيادة': رايته الممثلة الرسمية لمحافظاتنا

وقال الخنجر في تغريدة عبر تويتر، "مبارك لجماهيرنا ومحافظاتنا إعلان " تحالف السيادة " بقيادة الشيخ خميس الخنجر، وستكون راية هذا التحالف هي الممثلة الرسمية والشعبية لمحافظاتنا وحقوق أهلنا".

وأضاف، أن "سيادة العراق ووحدته هدفنا ومشروعنا، وسنكون يداً واحدةً مع جميع القوى الوطنية في التصدي للإرهاب والفساد".



وكان خميس الخنجر قد أعلن تأسيس تحالف "السيادة" برئاسته.