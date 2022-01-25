لليوم الثاني.. تسجيل أعلى إصابات بكورونا في دولة عربية

وأوضحت الوزارة أن 8 أشخاص توفوا جراء الفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة، فيما يوجد 44 مريضا في وحدات العناية المركزة. في المقابل، تماثل 1055 مريضا للشفاء من الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية، امس الاثنين، تسجيل 2215 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي أعلى حصيلة يومية منذ بدء الجائحة.