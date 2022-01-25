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الفساد والمحاصصة وزيارة قاآني في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - = المحكمة الاتحادية تقضي بشرعية انتخاب رئاسة البرلمان،، والصدر يؤكد المضي بتشكيل حكومة الاغلبية.
= منصب الرئيس يثير انقساما بين الحزبين الكرديين.. الاتحاد يتمسك ببرهم صالح.. والديمقراطي لن يستغني عن زيباري.

= قاآني في بغداد لحسم ملف تشكيل الحكومة.. وترجيحات بموافقة الاطار على إقصاء المالكي.


= الفساد والمحاصصة يحرمان العراقيين من الكهرباء على مدى اعوام.. والحلول الترقيعية تفاقم الازمة.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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