انت الان تتابع خبر الفساد والمحاصصة وزيارة قاآني في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = المحكمة الاتحادية تقضي بشرعية انتخاب رئاسة البرلمان،، والصدر يؤكد المضي بتشكيل حكومة الاغلبية.
= منصب الرئيس يثير انقساما بين الحزبين الكرديين.. الاتحاد يتمسك ببرهم صالح.. والديمقراطي لن يستغني عن زيباري.
= قاآني في بغداد لحسم ملف تشكيل الحكومة.. وترجيحات بموافقة الاطار على إقصاء المالكي.
= الفساد والمحاصصة يحرمان العراقيين من الكهرباء على مدى اعوام.. والحلول الترقيعية تفاقم الازمة.
= قاآني في بغداد لحسم ملف تشكيل الحكومة.. وترجيحات بموافقة الاطار على إقصاء المالكي.
= الفساد والمحاصصة يحرمان العراقيين من الكهرباء على مدى اعوام.. والحلول الترقيعية تفاقم الازمة.