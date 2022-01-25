الفساد والمحاصصة وزيارة قاآني في نشرة السومرية

= منصب الرئيس يثير انقساما بين الحزبين الكرديين.. الاتحاد يتمسك ببرهم صالح.. والديمقراطي لن يستغني عن زيباري.

= قاآني في بغداد لحسم ملف تشكيل الحكومة.. وترجيحات بموافقة الاطار على إقصاء المالكي.



= الفساد والمحاصصة يحرمان العراقيين من الكهرباء على مدى اعوام.. والحلول الترقيعية تفاقم الازمة.