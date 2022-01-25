شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تتهم روسيا بسعيها لإعادة نفوذها القديم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اتهم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، بأنه يضع عينه على دول الاتحاد السوفيتي السابق الأخرى، لإعادة بناء ما وصفه بمجال النفوذ القديم للبلاد.

وقال جونسون أمام البرلمان "ما يريده بوتين بشكل أساسي هو العودة إلى نظام مناطق النفوذ القديم، وليست أوكرانيا وحدها... التي يضع عينه عليها".

ومن ناحية أخرى، قال جونسون إن بريطانيا وأعضاء حلف شمال الأطلسي الآخرين يجب أن يحرصوا على عدم إعطاء روسيا مبررا لغزو أوكرانيا، مضيفا أنه لا يوجد أعضاء في الحلف على استعداد لإرسال أعداد كبيرة من القوات للقتال في أوكرانيا نفسها، مضيفا: "علينا أن نحذر من القيام بأشياء من شأنها أن تشكل ذريعة (للرئيس الروسي فلاديمير) بوتين لغزو".

ومضى يقول "علينا أن نحسب ما نقوم به حسابا دقيقا وأعتقد أن وضع حزمة قوية من العقوبات الاقتصادية، والاستمرار في توفير الأسلحة الدفاعية لأوكرانيا، وجميع الأمور الأخرى التي نقوم بها،هذه هي الحزمة الصحيحة".