شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية مؤلمة.. 7 مهاجرين يتجمدون حتى الموت على متن قارب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تجمد سبعة مهاجرين حتى الموت، على متن قارب خشبي مكتظ بالركاب، في طريقه إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية قادما من شمال أفريقيا.

وقال خفر السواحل الإيطالي اليوم الثلاثاء، إنه تم إنقاذ 280 شخصا من على متن القارب الذي يبلغ طوله 20 مترا، ولكن المؤشرات الأولية تشير إلى أن الوفاة ناجمة عن البرد.

فيما أفادت وكالة الانباء الايطالية" أنسا" بأن المهاجرين الذين لقوا حتفهم من بنجلاديش، بينما ذكر عمدة لامبيدوسا توتو مارتيلو" نشهد مأساة أخرى، مجددا ننعى أرواح بريئة" مطالبا إيطاليا والاتحاد الأوروبي بالقيام بعمل المزيد في البحر المتوسط، قائلا: "لا نستطيع أن نستمر بمفردنا أكثر من ذلك".