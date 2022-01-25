شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تطالب بتقليل مصادر الطاقة الضارة بالمناخ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب وزير الاقتصاد وحماية المناخ الألماني، روبرت هابيك، عن اعتقاده بأن على أوروبا أن تصبح أقل اعتمادا على مصادر الطاقة الضارة بالمناخ، مثل الغاز وذلك على خلفية الوضع المتوتر في الصراع الأوكراني.

وخلال زيارته الرسمية الأولى لمقر الاتحاد الأوروبي، قال السياسي المنتمي لحزب الخضر، في بروكسل، اليوم الثلاثاء:" التخلي عن حرق الوقود الأحفوري يعزز أوروبا على الصعيد الجيوسياسي ويحمي المناخ".

وفي أعقاب محادثاته مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، قال هابيك إن القضية المحورية في هذه المحادثات تمثلت في أمن الإمدادات بالنسبة لألمانيا وأوروبا ولاسيما فيما يتعلق بإمدادات الغاز.