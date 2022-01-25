مستند.. إلغاء امتحانات الترم الأول للاعب مصطفى محمد بمعهد شبرامنت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قرر معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بطريق سقارة السياحي، إلغاء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي (2021 - 2022) للاعب مصطفى محمد بسبب الغش.

وبحسب مستند حصل الخليج 365 عليه فإنه تقرر إلغاء امتحان مادة الإحصاء والاحتمالات للاعب مصطفى محمد.

كانت أصدرت وزارة التعليم العالي، تعقيبًا على واقعة انتحال أحد الأشخاص لصفة طالب بمعهد المدينة العالي بشبرامنت بمحافظة الجيزة، وأداء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي، بدلًا من الطالب المُقيد رسميا بالمعهد.

وأكدت الوزارة أن هذه الواقعة حاليًا محل تحقيق من جانب النيابة العامة، كما تتابع الوزارة التحقيقات الجارية حاليا من جانب المعهد بشأن ملابسات هذه الواقعة.

وأوضحت التعليم العالي، أنه سيتم إعلان نتائج التحقيقات الجارية من جانب المعهد فور انتهائها.​