بروتوكول بين "مصر الخير" و"غرفة الملابس" لتدريب وتشغيل ١٠ آلاف عامل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

وقعت مؤسسة مصر الخير بروتوكول تعاون مع غرفة الملابس الجاهزة لتدريب وتشغيل ما لا يقل عن 10 آلاف عامل وعاملة سنويا بمصانع المنطقة الحرة بمناطق الدلتا ومناطق الوجه البحري، وفق للحد الأدنى للأجور.

وبحسب بيان الغرفة اليوم الثلاثاء، جاء ذلك في ختام المؤتمر السنوي الأول لغرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية باتحاد الصناعات المصرية.

وأضاف البيان، أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار الحرص على بناء شراكة استراتيجية لدعم التنمية الاقتصادية والصناعية والتجارية الداخلية والخارجية بين الشركات والمؤسسات الوطنية وزيادة وتعميق المنتج المحلي.

وقال محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة الغرفة، إن الغرفة ستقوم بتنفيذ دورات تدريبية وفنية وإرشادية للشباب المستهدفين للعمل بالمصانع أو ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة مع توفير المدربين والموجهين مع تقييم الأفكار المقدمة، واختيار الأفكار الابتكارية والإبداعية الممكن تنفيذها والتنسيق، بشأن تحويلها لمشروعات، وكذلك تحديد الوظائف المطلوب شغلها في المصانع المتوسطة والكبيرة التابعة للغرفة.

وأضاف أنه من المنتظر أن تدريب وتشغيل ما لا يقل عن ١٠ آلاف عامل وعاملة سنويا وفق الحد الأدنى للأجور منهم ٥٠٠٠ في مصانع المناطق الحرة بمناطق الدلتا ومناطق وجه بحري، وذلك بالتعاون مع الجهات المانحة كما سيتم تعزيز فرص تمكين المرأة اقتصاديا وتأهيل ٥٠ مصنع صغير ومتناهي الصغر للتصدير دعما للمنتج الإبداعي.

وقال محمد عبد الرحمن الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، إن البروتوكول يهدف إلى دعم برامج التدريب من أجل التوظيف ودعم ريادة الأعمال والعمل الحر وتأهيل الشباب على إقامة وإدارة مشروعاتهم بنجاح خاصه المعتمدة على الأفكار الابتكارية والإبداعية، وتطوير المشروعات القائمة، وتشجيع المكون المحلي وتعميقه في الصناعة، وتطوير حاضنات الأعمال وإمداد القطاع الصناعي بالعمالة بما يوفره من فرص عمل جديدة وتعزيز فرص تمكين المرأة اقتصاديا.

وأضاف أن المؤسسة ستدعم الشباب لنشر ثقافة العمل وقيمه وسلوكياته الإيجابية من خلال الندوات واللقاءات والزيارات وتوفير الأماكن المجهزة لها، وذلك المساهمة في ترشيح واختيار الأفكار الابتكارية والإبداعية الممكن تحويلها لمشروعات ناجحة كما سيتم تقديم الدعم في إنشاء وحدات إنتاجية للشباب والفتيات وتوفير أماكن مناسبة لإقامة حاضنة للمشروعات الصغيرة مع إقامة ملتقيات ريادة الأعمال والتوظيف ومعارض التسويق.

ويهدف البروتوكول إلى نشر مفهوم الاقتصاد الأخضر وإعادة تدوير المخلفات بطرق صديقة للبيئة وتعزيز المسؤولية المجتمعية الخاصة بالعمل والتدريب داخل المصانع لطلبة التعليم الفني بما فيه من دعم للمؤسسات التعليمية والتدريبية وتغيير ثقافة ومفهوم العمل الفني لتلبية احتياجات الصناعة من العمالة الماهرة والرغبة في العمل وتوفير فرص عمل لائقة.

وستشكل لجنة لتسيير البروتوكول من الطرفين مع الالتزام ببناء شراكة استراتيجية لإعداد وتنفيذ وإدارة مشروعات تنموية مشتركة وتبادل الخبرات في مجال كتابة المقترحات التمويلية والتعامل مع الجهات المانحة مع دعم منظومة المشاركة المجتمعية الخاصة بأصحاب المصانع والتعاون المشترك لتعزيز بناء منظومة التعليم الفني والمهني.