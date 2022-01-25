رئيس جامعة بني سويف يلتقي وفد من سفارة دولة الإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

التقى الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الثلاثاء، بالملحق الفني بسفارة دولة الإمارات إيمان الحوسني، وعمرو عبدالغني مسئول الشئون الطلابية بالملحقية، بحضور الدكتور أيمن غنيم منسق عام الوافدين بالجامعة، لبحث عقد بروتوكولات تعاون مشتركة لتبادل الخبرات بين جامعة بني سويف والجامعات الإماراتية في الجوانب البحثية والأكاديمية، والتبادل الطلابي.

وأكد رئيس جامعة بنى سويف أن إدارة الجامعة تعمل جاهدة على توفير المناخ الملائم للطلاب الوافدين من جميع الدول، وترسيخ شعور الألفة لديهم، كما تحرص على توفير كافة سبل الرعاية لهم من خلال المتابعة اليومية والدقيقة أثناء وبعد اليوم الدراسي، والعمل على دمجهم في الأنشطة الطلابية المختلفة التي تقوم بها الجامعة.

وفي نهاية اللقاء أهدت إيمان الحوسني الملحق الفني الإماراتي درع السفارة للدكتور منصور حسن رئيس الجامعة.