ولي العهد يعقد مباحثات رسمية مع رئيس الوزراء وزير الدفاع التايلندي

استقبل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، في الديوان الملكي بقصر اليمامة، اليوم، رئيس الوزراء وزير الدفاع في مملكة تايلند الجنرال برايوت تشان أوتشا. وقد أجريت لدولته مراسم استقبال رسمية. بعد ذلك عقد ولي العهد ورئيس وزراء تايلند، جلسة مباحثات رسمية تم خلالها تبادل وجهات النظر والتشاور والتنسيق حول العديد من القضايا، بما يحقق المصالح ذات الاهتمام المشترك للبلدين الصديقين. وقد أقام ولي العهد، مأدبة غداء تكريما لدولته.



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