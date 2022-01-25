شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وأضرار مادية ضخمة في موزامبيق بسبب الأعاصير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال المعهد القومي لإدارة الكوارث والحد من مخاطرها في موزامبيق اليوم الثلاثاء، استنادا إلى معلومات أولية إن عاصفة مدارية وصلت إلى اليابسة أمس الاثنين وأسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 66.

وقال المعهد في بيان إن العاصفة المدارية (أنا) متوسطة القوة دمرت 115 منزلا بالكامل وأجزاء من 546 منزلا آخر، وألحقت أضرارا في ست مقاطعات.

وتعرضت موزامبيق، الواقعة في جنوب القارة الأفريقية، مرارا لعواصف وأعاصير شديدة في السنوات الأخيرة دمرت البنية التحتية وشردت أعدادا كبيرة من الناس.

ويقول الخبراء إن العواصف أصبحت أقوى مع ارتفاع درجة حرارة المياه على الأرض بسبب التغيرات المناخية فيما جعل ارتفاع منسوب مياه البحار المناطق الساحلية المنخفضة أكثر عرضة للعواصف.