البحرين تسترد إرهابياً كان هارباً في إيران بفضل انتربول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 يناير 2022

تسلّمت البحرين مداناً بالإرهاب بعد ترحيله من دولة صديقة، بناء على نشرة دولية حمراء من منظمة الانتربول، حسب وزارة الداخلية البحرينية.



وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء البحرينية، إن أحمد جعفر محمد علي 49 عاماً، صدرت ضده 3 أحكام بالمؤبد ، بالإضافة إلى حكم رابع بالسجن10 في قضايا إرهابية، تتضمن صناعة وحيازة عبوات قابلة للانفجار، والقتل العمد، بين 2012 و2015 .

وأوضحت الإدارة أنه كان هارباً في وقت سابق في إيران، وأصدرت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية انتربول ضده النشرة الدولية الحمراء، بناءً على طلب من البحرين.